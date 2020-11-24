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WarSpot

Индия испытывает новую систему ПВО

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Индия делает успехи в создании собственной системы ПВО. Вчера, 22 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии провела испытания новой ракеты QRSAM.

Испытания проводились на полигоне ITR, расположенном возле города Чандипур (штат Орисса). В ходе тестирования ракета успешно поразила беспилотную реактивную мишень Banshee, имитирующую самолёт.

Пуск ракеты QRSAM

Источник изображения: armyrecognition.com

Это уже вторые огневые испытания системы QRSAM. Первые состоялись 13 ноября 2020 года, когда мишень также была поражена прямым попаданием. Второе испытание подтвердило рабочие параметры боевой части.

Ракета класса «земля-воздух» Quick Reaction Surface-to-Air Missile (QRSAM) и ракета земля-воздух повышенной дальности eXtended Range Surface-to-Air Missile (XRSAM) — системы противовоздушной обороны, разработанные Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) в сотрудничестве с Bharat Electronics Limited и Bharat Dynamics Limited для Индийской армии. По словам разработчиков, ракеты QRSAM оснащены электронными средствами противодействия помехам и могут поражать цели на расстоянии до 30 км. Они наводятся инерциальной навигационной системой с двусторонней линией передачи данных, а на подлёте к цели активируется головка самонаведения.

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Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
2020-й год
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