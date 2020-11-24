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Российская газета

Минобороны: В Карабахе соблюдается режим прекращения огня

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Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

23 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в Нагорном Карабахе выполняются все договоренности, предусмотренные в совместном заявлении руководителей Азербайджана, Армении и России.

"В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявил генерал.

Он также отметил, что наши военные продолжают обеспечивать безопасное возвращение в регион уехавших оттуда жителей. "За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2 тысячи 334 беженца, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха", - отметил Конашенков.



Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что при координации наших "голубых касок" и Международного Комитета Красного Креста в регионе продолжается обмен телами погибших.

Российские миротворцы также оказывают помощь местным властям в восстановлении мирной жизни. Конашенков рассказал, что после обращения жителей и местных администраций наши военные доставили на специальных автомобилях питьевую воду в три населенных пункта Аскеранского района. Из-за обстрелов там оказалась в нарушенной система водоснабжения.

А инженерные подразделения продолжают расчищать дороги общего пользования и объекты социальной инфраструктуры в столице Нагорного Карабаха - городе Степанакерт.

"Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", - сообщил Конашенков.

По его словам, саперы после марша из Еревана в Степанакерт занялись инженерной разведкой, разминированием местности, дорог и объектов, уничтожением взрывоопасных предметов в наиболее пострадавших во время конфликта районах Нагорного Карабаха.

Генерал сказал, что для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.


Юрий Гаврилов

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