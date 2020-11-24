США вместо Украины будут патрулировать воды Черного моря

Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Об этом говорится в заявлении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.

«USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку союзников и партнеров по НАТО.

Также на это отреагировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Добро пожаловать!» - коротко написал он в своем Twitter, говорит УНИАН.