Применение необычных реактивных установок из Китая показали на видео

Народно-освободительная армия Китая традиционно вооружена большим количеством разнообразных реактивных систем залпового огня. Самые небольшие - калибра 107 мм - могут поражать цели на дистанции более 10 км.

Имеются также местные варианты советского "Града" БМ-21. Выполнены они как на колесных, так и на бронированных гусеничных шасси. Самые совершенные версии бьют уже на 40 км.

В настоящее время иностранным покупателям предлагают модульные варианты, которые, кроме 122-мм, могут применять еще и 220-мм управляемые боеприпасы с дальностью действия до 70 км.

Самыми мощными являются 300-мм и 370-мм установки, способные, как утверждается, уничтожать объекты находящиеся на расстоянии до 270 км. В точном наведении на цель им помогает спутниковая навигация.

Сообщалось о существовании шестиствольных 400-мм экспортных вариантов.

Также созданы специализированные модификации. Так, в опубликованном видеоролике продемонстрирована работа малокалиберных 48-ствольных РСЗО.

Их главная задача - затруднить противнику применение разнообразных средств поражения, в том числе высокоточных. Для этого создаются внешне очень эффектные защитные завесы, через которые не способны видеть даже самые современные средства обнаружения и наведения.

Эти сравнительно дешевые средства уже долгое время используются в различных родах войск НОАК, постоянно совершенствуются и становятся еще более эффективными.

Алексей Брусилов