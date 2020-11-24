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ТАСС

Запуск ракеты "Союз" с космодрома Плесецк отложили из-за дополнительных проверок

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Космодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото
Космодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По информации источника, такое решение было принято из-за обнаружения неисправности у аналогичного носителя на космодроме Куру

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск трех спутников связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк был отложен для дополнительной проверки ракеты-носителя (РН) "Союз-2" из-за обнаружения неисправности у аналогичного носителя на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны России.

"В связи с обнаружением специалистами Роскосмоса технических неполадок в аналогичной ракете-носителе при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру) государственной комиссией принято решение о проведении дополнительных проверок готовности РН "Союз-2" к пуску", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, сейчас боевой расчет космодрома Плесецк проводит проверку систем и агрегатов ракеты в монтажно-испытательном корпусе. В случае обнаружения неисправности она будет устранена. Дата пуска, добавил собеседник агентства, будет определена решением госкомиссии по результатам проверок.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск спутников "Гонец-М" предварительно перенесен с 24 ноября на 3 декабря. По его словам, запуск перенесен из-за замечаний к ракете.

Сейчас на космодроме Куру к запуску готовится ракета-носитель Союз-СТ-А. Она должна вывести на орбиту аппарат ОАЭ Falcon Eye 2. Запуск запланирован на 29 ноября.

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Союз РН
Союз-2 РН
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