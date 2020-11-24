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Российская газета

Ухаживающим за братьями и сестрами дадут отсрочку от армии

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Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новую отсрочку от призыва в армию. Ее предоставят опекунам и попечителям несовершеннолетних родных братьев или сестер. Изменения вносятся в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

В настоящее время отсрочка положена только гражданам, имеющим детей до 16 лет. Закон расширяет ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет. Отсрочку смогут получить кроме того опекуны братьев или сестер при условии отсутствия других лиц, обязанных содержать их по закону.

"Закон поможет защитить членов семьи, которые не бросают своих недееспособных близких родственников, а берут обязанности по уходу и присмотру на себя. Важно было поддержать гуманное отношение в семьях с детьми-инвалидами. Законопроект продемонстрировал социальный вектор государственной политики", - комментировала во время рассмотрения проект закона сенатор Маргарита Павлова.

Заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе будут выдаваться федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, как и в случаях предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Действие закона коснется порядка 38 тысяч человек, являющихся опекунами родных братьев (сестер) и пребывающих в запасе.


Иван Петров

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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