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Пуск недоделанной «Ангары» перенесли

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Второй испытательный пуск «Ангары-А5» перенесли на несколько дней по техническим причинам. Об этом РИА Новости сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.

Пуск должен был состояться 28 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области. Конструктивно «Ангара-А5», которую «Роскосмос» в ноябре планировал запустить второй раз в своей истории, не будет отличаться от носителя, впервые стартовавшего в декабре 2014 года. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин тогда указал, что ракета была недоделанной. По его словам, проведенное «испытание не подтвердило заложенные требования заказчика», поскольку «выводимая масса оказалась меньше, чем нужно».

Источник агентства добавил, что из-за переноса ракету придется вернуть со стартового стола в монтажно-испытательный корпус. Решение о переносе приняли по техническим причинам.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить. Всего в рамках летных испытаний планируется провести шесть пусков «Ангары».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Плесецк
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