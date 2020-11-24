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РИА Новости

Минобороны РФ получит 3,5 млрд руб на строительство спорткомплекса

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Михаил Мишустин и Сергей Шойгу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр-2020 на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот". Московская область, Россия.
Источник изображения: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Спортивный комплекс для военных за 3,5 миллиарда рублей построят в Москве, следует из распоряжения правительства Российской Федерации, подписанного премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось о том, что кабмин РФ выделит Минобороны средства на строительство спорткомплекса в Москве, но сумма не называлась.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 3500000 тысяч рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа универсального спортивного комплекса в Москве", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что комплекс будет построен для повышения доступности физкультуры и спорта среди военнослужащих, а также гражданского персонала Минобороны и членов их семей.

Военное ведомство должно представить в правительство доклад об использовании выделенных денег до 1 ноября 2021 года.

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