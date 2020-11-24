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РИА Новости

Kaspersky назвал главные киберугрозы в 2021 году

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Хакерская атака
Хакерская атака.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Проникновение в сети организаций, политический кибершпионаж, атаки через технологии 5G и киберкампании на тему пандемии будут в числе главных киберугроз 2021 года, говорится в прогнозе исследовательского центра GReAT "Лаборатории Касперского".

Одним из ключевых и наиболее опасных трендов эксперты считают покупку группами, готовящими таргетированные кибератаки (APT-группы), ресурсов для первичного проникновения в сеть жертвы у других злоумышленников.

"Эксперты полагают, что атакующие продолжат применять такие схемы при проведении сложных целевых кампаний. Организациям рекомендуется тщательно проверять любое вредоносное ПО и принимать меры реагирования на каждом скомпрометированном компьютере, чтобы противостоять установке в сети более сложных киберугроз", - говорится в сообщении.

"Правительства разных стран всё чаще будут громко заявлять о причастности конкретной группы к той или иной атаке. Раскрытие информации о кибероружии через официальные каналы правительственных организаций позволит активнее бороться с кампаниями кибершпионажа, поскольку рассекреченные инструменты использовать сложнее. Компании Кремниевой долины последуют примеру WhatsApp, подавшей иск в 2020 году из-за компрометации учётных записей пользователей сервиса, и будут всё чаще преследовать брокеров эксплойтов нулевого дня в судебном порядке", - прогнозируют эксперты.

Помимо этого вырастет число целевых атак на сетевые устройства: в результате глобального тренда на удалённую работу злоумышленники сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, таких как VPN-шлюзы, и будут собирать учётные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии, например, вишинга.

"На смену случайным, несистематическим атакам с широким кругом потенциальных жертв приходят целевые атаки, в которых злоумышленники шифруют данные конкретной организации и требуют от неё крупный выкуп. Они будут разрабатывать для таких операций сложные дорогостоящие инструменты. Эксплуатация уязвимостей в технологии 5G: чем популярнее она будет становиться, тем активнее злоумышленники станут искать в ней бреши. Кроме того, организаторы сложных киберкампаний продолжат наживаться на пандемии и использовать её для проникновения в целевые системы, поскольку COVID-19 будет глобально влиять на жизнь людей и в следующем году", - говорится в прогнозе.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ИТ
Кибероружие
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