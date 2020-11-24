NGRC: европейский вертолёт для НАТО

Европа не желает отставать от США в разработке новых вертолётов. Вчера, 22 ноября, портал defence-blog.com сообщил о том, что пять европейских стран объединились для разработки перспективного среднего вертолёта.

Проект Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) должен стать ответом на американскую программу Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA), в рамках которой разрабатываются новые скоростные вертолёты. Предварительное согласие (письмо о намерениях) на участие в программе подписали Франция, Германия, Греция, Италия и Великобритания.

Военные вертолёты NH90, Tiger и Gazelle Германии и Франции Источник изображения: defensenews.com

Стоимость программы, распределение работы между пятью странами и конкретные сроки планируется согласовать в течение следующих двух лет. В НАТО рассчитывают, что в 2022 году министры обороны стран-участниц проекта NGRC подпишут меморандум о взаимопонимании, имеющий обязательную юридическую силу.

В описании программы NGRC указывается, что европейским странам НАТО в следующем десятилетии потребуется заменить ряд вертолётов среднего класса. Так, ряд имеющихся на вооружении вертолётов завершит свой жизненный цикл в период с 2035 по 2040 год.