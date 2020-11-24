"От удара России не спасет": какую противоракету испытали в США

В США испытали SM-3 для перехвата межконтинентальных ракет

США успешно продемонстрировали возможность уничтожения межконтинентальной баллистической ракеты с помощью противоракеты Standard Missile-3 Block IIA. Как считают американские специалисты, это испытание предоставляет возможность существенно улучшить эшелонированную ПРО американцев и их союзников. Так ли это - в материале «Газеты.Ru».

По данным Агентства по противоракетной обороне США, «представляющая угрозу» межконтинентальная баллистическая ракета была запущена с испытательного полигона на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах по цели недалеко от Гавайев. Имитируя сценарий «обороны Гавайев», эсминец ВМС США John Finn, оснащенный системой защиты от баллистических ракет Aegis, успешно уничтожил МБР с помощью перехватчика SM-3 IIA. Об испытании пишет Defense News.

Сами испытания прошли по требованию американского конгресса. Законодатели объясняли необходимость подобного растущей угрозой со стороны КНДР. Конгрессмены требовали до конца 2020 года выяснить, могут ли США использовать перехватчик SM-3 IIA для поражения межконтинентальных баллистических ракет.

В то же время, в настоящий момент Северная Корея временно прекратила летные испытания межконтинентальных баллистических ракет большой дальности. Однако Пхеньян продолжает усиленно разрабатывать ракеты наземного и морского базирования. В частности, недавно КНДР продемонстрировала свою новейшую и самую большую на сегодняшний день МБР, получившей название Hwasong-16. О летных испытаниях ракеты на данный момент неизвестно, однако Пхеньян сейчас имеет или разрабатывает, по крайней мере, еще четыре аналогичные платформы - KN-08, KN-14, Hwasong-14 и Hwasong-15, пишет DN. И каждая из них квалифицируется как межконтинентальная баллистическая ракета.

Учитывая представленную МБР Hwasong-16, в арсенале КНДР уже пять типов ракет с межконтинентальной дальностью стрельбы, и некоторые из них вполне могут быть использованы для ракетно-ядерных ударов по Соединенным Штатам. Именно поэтому прошедшие испытания противоракеты SM-3 IIA являются достаточно важными для американских законодателей.

Другая угроза, которую подспудно подразумевает конгресс США, - Иран, чье сотрудничество с Северной Кореей в ракетной области выявлено и уже наказано правительством США, пишут американские обозреватели.

В апреле этого года Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (организация, которая в Иране оперативно контролирует арсенал баллистических ракет) испытали свой первый в истории военный спутник на космической ракете-носителе с твердотопливным двигателем второй ступени.

В настоящее время Иран не имеет межконтинентальных баллистических ракет, а для своих остальных изделий Тегераном самостоятельно установлена предельная дальность стрельбы в 2000 км. Но, как уже говорили иранские официальные лица, этот запрет может быть легко снят в одностороннем порядке.

Тегеран уже обладает самым большим арсеналом баллистических ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке. Согласно "Обзору противоракетной обороны 2019 года", желание Ирана иметь стратегическое противодействие Соединенным Штатам может подтолкнуть его к развертыванию межконтинентальных баллистических ракет, а прогресс в его космической программе может существенно сократить путь к боевой межконтинентальной баллистической ракете.

Примечательно, что изначально противоракета SM-3 IIA проектировалась как средство борьбы с ракетами малой и средней дальности. Но успешное испытание этого изделия на этой неделе предполагает, что Агентство по противоракетной обороне США может использовать перехватчик SM-3 IIA для усиления боевых возможностей американской эшелонированной противоракетной обороны против МБР государств-изгоев.

Первый эшелон существующей ПРО территории Америки включает в себя наземную систему на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense system), в состав которой входят 44 наземных перехватчика в Калифорнии и на Аляске, предназначенных для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет на промежуточном этапе. К третьему эшелону ПРО можно отнести систему THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности), которая использует высокопотенциальный локатор для обнаружения, сопровождения и их последующего уничтожения на ближних подступах к обороняемым объектам.

Противоракеты SM-3 IIA, размещенные на эсминцах (крейсерах) УРО или на суше с использованием системы Aegis Ashore, теперь может дать Соединенным Штатам еще один шанс уничтожить приближающуюся МБР и сыграть роль промежуточного второго эшелона ПРО.

Формирование еще одного дополнительного эшелона противоракетной защиты для американцев - действие из разряда здравого смысла, но

некоторые эксперты в США опасаются, что развертывание этой дополнительной системы противоракетной обороны против межконтинентальных баллистических ракет может дестабилизировать отношения с Россией и Китаем.

Однако такой аргумент эксперты Defense News считают достаточно сомнительным. Система ПРО США предназначена для отражения «относительно скромной» атаки Северной Кореи и, возможно, Ирана. Даже с долгожданными потенциальными улучшениями, связанными с противоракетами SM-3 IIA, система противоракетной обороны США остается совершенно неадекватной против массированного ракетно-ядерного удара со стороны России или Китая.

Масштаб такой атаки любой из стран легко сокрушили бы систему противоракетной обороны США. Это особенно верно с учетом возможностей гиперзвуковых и крылатых ракет, которыми обладают или развивают обе страны, пишет Defense News.

Вместо противоракетной обороны Вашингтон полагается на свою ядерную триаду, чтобы сдержать подобный ракетно-ядерный удар со стороны России или Китая.

Россия и Китай знают, что существующая в Америке противоракетная оборона и любые ее модернизации, которые могут быть возможны в ближайшие годы с использованием SM-3 IIA, все равно не отразит массированный ракетно-ядерный удар, пишет Defense News. Стоит отметить, что у России больше развернутых противоракет ПРО, чем у США, констатирует издание.

«SM-3 Block IIA - версия американских противоракет с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой бортовой аппаратурой, с высокими возможностями по селекции ложных целей. SM-3 Block IIA имеет увеличенную дальность действия и скорость полета в сравнении с предыдущими модификациями. Скорость полета изделия составляет до 4,5 км/с, а предельная дальность поражения цели - 2,7 тыс. км. Изделие разработано с целью обеспечения возможностей по перехвату межконтинентальных баллистических ракет», - пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Однако, по мнению военачальника, перспективная американская противоракета сможет до определенной степени гарантировать защиту только от ограниченных по масштабу ракетных ударов. А от российских планирующих гиперзвуковых блоков ракеты «Авангард» пока еще вообще нет эффективных методов защиты.

Михаил Ходаренок