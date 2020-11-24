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ЦАМТО

Япония и Индонезия обсуждают продажу Джакарте многоцелевого фрегата

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Проектное изображение японских фрегатов 30FFM
Проектное изображение японских фрегатов 30FFM.
Источник изображения: Naval News/YouTube

ЦАМТО, 23 ноября. Согласно циркулирующей в японских СМИ информации, правительство Японии рассматривает возможность продажи Индонезии многоцелевого фрегата, разработанного для Морских сил самообороны Японии.

По словам источников Japan Times, представители правительств двух стран ведут переговоры об экспорте корабля. Как отмечается, достижение договоренности о продаже придаст импульс японскому экспорту продукции оборонного назначения и поможет реализовать инициативу страны, направленную на сохранение Индо-Тихоокеанского региона свободным и открытым. Поставка корабля Индонезии, которая настороженно относится к активной экспансии Китая в Южно-Китайское море, послужила бы фактором сдерживания Пекина.

В октябре премьер-министр Японии Есихидэ Суга достиг договоренности с президентом Индонезии Джоко Видодо об ускорении двусторонних переговоров по вопросу экспорта ПВН и передаче технологий. В начале ноября министры обороны двух стран провели телемост. По словам наблюдателей, на этих встречах уже были высказаны конкретные идеи. Три японских принципа поставки продукции оборонного назначения, принятые правительством в 2014 году, разрешают экспорт оборудования, которое будет использоваться для спасения жизней, перевозок, разведки и наблюдения или противоминной борьбы. По оценке анонимного представителя Минобороны Японии, в свете этих принципов обосновать экспорта многоцелевого фрегата будет не просто, поскольку корабль может применяться в наступательных операциях. Тем не менее, экспорт возможен, если он будет осуществляться с целью совместной разработки кораблей с иностранным государством.

В 2015 финансовом году Министерство обороны Японии создало Агентство по закупкам, технологиям и логистике для обеспечения контроля над экспортом военного оборудования. Тем не менее, агентству не удавалось организовать эффективный экспорт ПВН, пока в августе этого года не было заключено соглашение на поставку четырех РЛС на Филиппины.

Согласно японским источникам, Индонезии может быть предложен новый многоцелевой фрегат (известен под обозначениями 30FF, 30DX). Корабли данного проекта строятся компаниями Mitsubishi Heavy Industries (разработчик проекта) и Mitsui Engineering & Shipbuilding.

Предполагается, что длина корабля составляет около 132,5 м, ширина – 16 м, стандартное /полное водоизмещение – 3900/5500 т, экипаж – около 100 человек. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, состоящей из газотурбинного двигателя МТ30 британской Rolls Royce и двух дизельных двигателей MAN 12V28/33D-STC, и сможет развивать максимальную скорость более 30 узлов. Фрегат будет отличаться высоким уровнем автоматизации, что позволит сократить экипаж. В состав вооружения корабля войдет 127-мм артиллерийская установка Mk.45 компании BAE Systems, два дистанционно управляемых модуля вооружения с 12,7-мм пулеметами, две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет "Тип 17", ПУ ЗУР "СиРам" производства Raytheon/Diehl BGT Defence, ВПУ Mk.41, вертолет SH-60L. Основная многофункциональная РЛС и другие датчики будут размещены в интегрированной мачте. Корабль получит современные тактические каналы передачи данных, систему спутниковой связи, корпусную ГАС миноискания и ГАС с пассивной буксируемой антенной.

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Великобритания
Индонезия
Китай
Филиппины
Япония
Продукция
Mark 41
Компании
BAE Systems
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