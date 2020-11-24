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Кибербойцы НАТО учатся обманывать российских коллег

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Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО в Эстонии проводит эксперимент с обманной тактикой, позволяющей привлечь внимание российских хакеров, рассказывает Defense One.

«Представьте, что вы молодой киберофицер в российской армии, который хочет проникнуть в защищенную сеть НАТО. Вы определяете цель, человека, чьи учетные данные вы могли бы украсть, чтобы получить доступ к сети, а затем, возможно, переходя от узла к узлу, ищете конфиденциальную информацию для эксфильтрации. Вы отправляете своей цели фишинговое письмо. Цель нажимает на ссылку. Вы в игре!» — пишет американское издание.

Согласно публикации, впоследствии «киберофицер в российской армии» узнает, что «украденная» им информация является бессмысленной. «И вы, возможно, раскрыли свои собственные методы или инструменты. Ваш противник хотел, чтобы вы преуспели во взломе — чтобы получить информацию о вас», - цитирует издание Lenta.ru.

Соответствующие учения проходили, в частности, в ноябре в Эстонии и «имитировали реальные проблемы, например, методы гибридной войны России».

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Россия
США
Эстония
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