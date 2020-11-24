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Самоубийство австралийских военных связывают с военными преступлениями в Афганистане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Девять военнослужащих Австралии совершили суицид за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Доклад был опубликован на минувшей неделе командующим вооруженных сил Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе приводятся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 год в Афганистане. Их жертвами стали как местные солдаты, так и мирные жители. Информация в докладе была основана на показаниях более 400 свидетелей.

Отмечается, пишет Газета.ру, что в Австралии впервые в истории совершено такое количество самоубийств за столь небольшой промежуток времени. Известно, что умерли восемь мужчин и одна женщина. Доказательств о причастности умерших к преступлениям в Афганистане пока нет, но следователи не исключают, что самоубийства произошли на фоне расследования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
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