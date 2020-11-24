Праздник миротворцев

Круглосуточная вахта и повышенная боеготовность

Профессиональный праздник миротворческих сил РФ появился совсем недавно. В 2016 году Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, в котором объявил 25 ноября Днем российского военного миротворца. Несмотря на то, что дату связывают с началом участия представителей нашей страны в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций в 1973 году, в РФ Вооруженные Силы отмечают этот праздник независимо от Международного дня миротворцев ООН, который выпадает на 29 мая и приурочен к проведению первой миротворческой миссии ООН в 1948 году в период арабо-израильской войны.

Специальная группа советских миротворцев, которая 25 ноября 1973 года вошла в состав миротворческих сил ООН для проведения операции на Ближнем Востоке, была сформирована после принятого в ООН решения о создании вторых Чрезвычайных сил. Первые Чрезвычайные вооруженные силы ООН, созданные в ноябре 1956 года, объединяли 10 стран, но советские наблюдатели к операциям не привлекались. Тогда впервые в форме военнослужащих появились голубые береты или каски, которые стали символом тех, кто отправлялся в зону конфликтов в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру. В задачи «голубых касок» входит создание буферных зон между враждующими сторонами и обеспечение соблюдения режима прекращения огня, сохранение условий перемирия и поддержания стабильности в районах, где происходили столкновения, сдерживание агрессии противоборствующих сторон и пресечение попыток развернуть широкомасштабные боевые действия.

Миротворческие силы нашей страны принимали участие в операциях в Боснии и Герцеговине, Южной Осетии, Абхазии, Судане, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чаде, Либерии, Косово, Таджикистане, Анголе.

Подготовку офицеров-миротворцев с 1974 года осуществляли подмосковные Высшие офицерские орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменные курсы «Выстрел» имени маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова, а с 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности под эгидой ООН в соответствии с Директивой Министра обороны РФ - 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа в Самарской области. Бригада также готовит специалистов для государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Миротворческие контингенты ОДКБ комплектуются специально обученными военными, полицейскими и гражданскими лицами, а также силами и средствами, которые предоставляют государства-члены Организации, включающей Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан.

Российские миротворцы в течение 28 лет способствуют сохранению мира в Приднестровье, сейчас в зоне конфликта размещены 15 стационарных постов и КПП, на которых находятся 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных украинских наблюдателей. В Сирии миротворческую миссию выполняют отряды российской военной полиции.

Федеральным законом от 23 июня 1995 года № 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» определено, что участие военнослужащих в миротворческой деятельности является добровольным. Военнослужащие отбираются из числа лиц, проходящих военную службу по контракту. Риски, с которыми они сталкиваются, являются основанием для получения дополнительных социальных гарантий и специальной надбавки к должностному окладу. Во время командировок в зарубежные страны устанавливается повышенное денежное довольствие.

Состав и количество участников российских миротворческих групп определяет Президент РФ. В ночь на 10 ноября текущего года Владимир Путин заявил, что Россия, Армения и Азербайджан договорились о размещении российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. С 6 часов утра МСК 10 ноября в Нагорном Карабахе была начата операция по развертыванию миротворческого контингента численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Сторонами конфликта предусматривается выставление наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Кремль подчеркнул, что достигнутая договоренность о прекращении военных действий – это победа двух стран, и Азербайджана, и Армении. А миротворцы заходят, чтобы контролировать и страховать обстановку.

По словам Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, основной задачей является не допустить кровопролития.

По поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина глава военного ведомства 21 ноября посетил Армению и Азербайджан. Министр на встрече в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном сказал: «Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача – это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий». На переговорах в Баку Сергей Шойгу подчеркнул, что режим прекращения огня обеими сторонами соблюдается. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность российскому руководству за активное участие в урегулировании конфликта и отметил стремление всех участников к переходу к политическому урегулированию.

По сообщениям СМИ, в Армению 15-я мотострелковая бригада с необходимой техникой и вооружением была доставлена несколькими десятками транспортных самолетов через воздушное пространство Грузии, которая открыла специальный коридор. После приземления были сформированы колонны автомашин и бронетранспортеров, которые под российскими знаменами двинулись в сторону Карабаха. В воздухе их сопровождали российские вертолеты. Согласно подписанному трехстороннему соглашению, срок пребывания миротворцев определен на 5 лет и продлевается автоматически еще на 5 лет, если ни одна из сторон не будет возражать.

А праздник наши миротворцы во всех местах пребывания будут встречать во всеоружии, соблюдая достигнутые договоренности между конфликтующими сторонами и обеспечивая мир и спокойствие, не позволяя разгораться пламени войны.

Ирина Дронина