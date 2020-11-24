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Независимое военное обозрение

Россия и Турция создают совместный наблюдательный центр

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На блокпосту российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта
На блокпосту российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Анкара направляет военных в Азербайджан

На совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 20 ноября из резиденции в Ново-Огарево, глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в рамках реализации меморандума.

«В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач», - сказал министр обороны РФ. По информации российского Министерства обороны, меморандум был подписан главами оборонных ведомств России и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акара по итогам переговоров по видеосвязи 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Центр будет располагаться на территории Азербайджана и осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня и других действий, нарушающих условия трехстороннего соглашения, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России в ночь на 10 ноября. В Кремле подчеркнули, что совместная область взаимодействия будет происходить на территории Азербайджана и это не будет Карабах.

Факт непризнания Нагорного Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий, происходивших с 27 сентября с.г., когда начались военные действия между армянскими и азербайджанскими силами. Окончательный статус Карабаха или непризнанной республики Арцах пока не урегулирован, определяться он будет в будущем, хотя в соответствии с международным законодательством эта территория с прилегающими районами входит в состав Азербайджана.

По словам российского президента, вопрос «признания-непризнания Карабаха в качестве независимого, самостоятельного государства, можно по-разному оценивать». «Но это, без всяких сомнений, было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта», - сказал Владимир Путин. Боевые действия не велись на территории союзного государства, которым является Армения, и не обязывали Россию ввязываться в конфликт. Взаимная помощь в ОДКБ оказывается союзникам в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора.

В Министерстве обороны считают, что создаваемый мониторинговый центр позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта.

Одной из важнейших задач центра в свете подписанного трехстороннего соглашения, в соответствии с которым стороны остановились на занятых позициях, является наблюдение с учетом того, что будут заниматься освобождаемые армянской стороной позиции, а азербайджанцы должны способствовать созданию спокойной обстановки в освобождаемых районах, позволяющей обеспечить условия для совместного проживания людей обеих национальностей, избегая конфликтов на бытовой почве. Сейчас в помощи нуждаются люди, покинувшие на фоне боевых действий эти районы, в их числе около 45 тыс. азербайджанцев и около 90 тыс. армянских беженцев.

Россия имеет особые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, между странами сохраняются многовековые связи. В РФ проживают миллионы армян и азербайджанцев, а конфликты подобного рода и их урегулирование представляют важнейшее значение и имеют внутриполитическое измерение, в основе которого лежит внутренняя безопасность.

Москва взяла на себя роль главного миротворца и полное прекращение огня начало действовать с 10 ноября. Направленные в Карабах российские «голубые каски» полностью завершили развертывание к вечеру 20 ноября. Но ранее Президент РФ напомнил, что может быть в случае нападения на наших миротворцев. Путин сказал: «Здесь надо прямо говорить: в свое время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии».

В настоящее время российскими миротворческими силами совершено 250 вылетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники. Созданы зоны ответственности – «Север» и «Юг», которые контролируют два батальона 15-й мотострелковой миротворческой бригады. Наблюдение ведется на 23 постах, обеспеченных всеми видами связи, в том числе закрытой, космической и видео-конференц-связью, а также дистанционным круговым видеонаблюдением. Командный пункт по управлению миротворческими силами расположен в городе Степанокерт. В круглосуточном режиме применяются беспилотники, контролирующие обстановку.

Глава Минобороны РФ заявил: «Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению задач».

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что почти все турецкие партии в парламенте выступили за отправку «войск для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе на год» и парламентом Турции 17 ноября был одобрен указ президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке войсковых подразделений в Азербайджан.

Но речь не идет о совместных миротворческих силах, которые будут действовать в самом Карабахе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на территории Нагорного Карабаха не будет турецких миротворцев.

Действия Анкары по отправке военных в Азербайджан продиктованы просьбой Баку и соглашением о создании совместного российско-турецкого центра по мониторингу за соблюдением мира в Карабахе.


Ирина Дронина

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