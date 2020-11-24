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Интерфакс-АВН

Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

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Эсминец ВМС США Donald Cook
Эсминец ВМС США Donald Cook.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau

Киев. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ракетный эсминец USS Donald Cook Военно-морских сил США направляется в Черное море, сообщило командование ВМС США в Европе и Африке.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой транзит через проливы в Черное море, это седьмой раз, когда военный корабль Военно-морских сил США находится в Черноморском регионе", - говорится в сообщении командования в твиттере.

Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку своих союзников и партнеров по НАТО, а именно Турции, Украины, Болгарии, Румынии, Грузии.

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