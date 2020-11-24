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WarSpot

Посадка на авианосец от первого лица

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Источник изображения: warspot.ru

Авианосец — это не просто корабль, а целый город на воде. Тысячи людей на его борту нуждаются в хорошей логистике, которую обеспечивают в том числе самолёты C-2 Greyhound.

Роб Рой, пилот ВМС США, на своём YouTube-канале показал процесс посадки пилотируемого им самолёта C-2A Greyhound на палубу авианосца USS Harry S. Truman. Качественный монтаж позволяет оценить весь процесс от первого лица, а также «заглянуть» в кабину самолёта.

Посадка на палубу авианосца от первого лица

Самолёты C-2A Greyhound вскоре будут списаны. На службе их заменят конвертопланы CMV-22 Osprey, которые более универсальны, что позволяет использовать их не только на авианосцах, но и на других кораблях и судах с большой вертолётной площадкой.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
c-2
MV-22 Osprey
Проекты
Авианосец
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