«Буратины» и «Солнцепеки» подключат к «военному интернету»

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепек» основательно обновят. Боевым машинам увеличат не только огневую мощь, но и защищенность, а также подключат их к «военному интернету».

В режиме реального времени техника станет получать координаты целей, а также боевые задачи и маршруты марша. Запланировано оснащение огнеметных систем новейшими дальнобойными ракетами, которые позволяют выжигать целые гектары на расстоянии до 15 км. По мнению экспертов, модернизированные ТОС радикально увеличат возможности российских войск на поле боя и станут одними из самых опасных машин.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о модернизации ТОС-1 и ТОС-1А уже принято. Обновления сначала получат вновь выпущенные машины. А уже поставленные войскам системы пройдут апгрейд в процессе ремонта. Улучшение характеристик технике потребовалось из-за растущей дальнобойности и изменения задач для тяжелых огнеметных систем, пояснили изданию собеседники.

Кроме современных цифровых средств связи ТОС получат и аппаратуру закрытого сегмента передачи данных, известную как «военный интернет». Это даст возможность интегрировать машины не только в разведывательно-огневые контуры, но и в самые современные автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена. Впоследствии для них планируется адаптировать и новейшие дальнобойные боеприпасы, применяемые пока только ТОС-2 «Тосочка».