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Военно-промышленный курьер

Бывший госсекретарь США посоветовал Байдену пойти на поклон к Китаю

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Источник изображения: vpk-news.ru

Если новая администрация Джо Байдена не сможет быстро восстановить отношения США с Китаем, которые были нарушены во время правления Дональда Трампа, конфронтация перерастет в военный конфликт.

Об этом заявил 97-летний патриарх американской политики, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg.

«Если не будет основы для сотрудничества, мир скатится к катастрофе сродни Первой мировой войне», — заявил Киссинджер, отметив, что сегодня есть такие военные технологии, которые могут сделать новый кризис ещё менее контролируемым, чем прежде.

А США и Китай, по его словам, всё больше движутся к конфронтации. Как напоминает обозреватель агентства Питер Мартин, сам Киссинджер во время своего пребывания на посту пробил путь для исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай. И сегодня он выразил надежду, что возможно, общая угроза пандемии даст поле для политических дискуссий между двумя странами.

Отношения между Китаем и Штатами находятся сейчас на максимально низком уровне за многие десятилетия. В начале срока для Трампа было важно отразить, какие переживания есть у американцев по поводу несбалансированности мировой экономики. Но за последующие годы ухудшение отношений с Китаем привели их на путь к новой холодной войне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
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