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Французы полетают над Россией

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Источник изображения: vpk-news.ru

Международный Договор по открытом небу (ДОН) сохранил свою жизнеспособность, несмотря на выход из него США. Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков, миссия Франции совершит наблюдательный полет над территорией РФ.

«В период с 23 по 27 ноября 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на французском самолете наблюдения АH-130Н с аэродрома Кубинка», - сообщил он газете «Красная звезда».

Рыжков отметил, что в ходе французской миссии российские специалисты будут находиться на борту самолета наблюдения и контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Он пояснил, что АH-130Н относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

«Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международного освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование иных технических средств, не предусмотренных договором», — добавил Рыжков.

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