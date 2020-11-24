Подлодки США оснастили дронами-разведчиками

ВМС США получили на вооружение новые воздушные беспилотники системы SLUAS (Submarine-Launched Unmanned Aerial System), которые запускаются с подводных лодок. Это позволит решать задачи по наведению на цель за пределами видимости субмарин.

Об этом пишет Seapower со ссылкой на заявление контр-адмирала Дэвида Гоггинса. Система SLUAS была развернута на флоте в сентябре этого года, уточнил он. Возможности, которые она предоставляет субмаринам, контр-адмирал назвал впечатляющими.

Дроны в рамках этой системы могут запускаться с перископной глубины и отправляться на тактически значимые расстояния. В ходе учений с участием беспилотников была продемонстрирована имитация быстрой торпедной атаки на надводный корабль, находившийся на максимальной эффективной дальности этой торпеды. Также с помощью дронов в ходе демонстраций возможностей системы удалось провести атаку на надводный корабль и наземный объект.

21 беспилотником SLUAS сейчас оснащены пять субмарин. В частности, учения проводились на базе атомной подлодки SSN 760 типа "Лос-Анджелес". По словам Дэвида Гоггинса, сейчас ведется работа по расширению этого проекта.

Майя Бирюкова