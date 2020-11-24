Войти
Российская газета

Подлодки США оснастили дронами-разведчиками

216
0
0
Источник изображения: Petty Officer 3rd Class James Hong/US Navy

ВМС США получили на вооружение новые воздушные беспилотники системы SLUAS (Submarine-Launched Unmanned Aerial System), которые запускаются с подводных лодок. Это позволит решать задачи по наведению на цель за пределами видимости субмарин.

Об этом пишет Seapower со ссылкой на заявление контр-адмирала Дэвида Гоггинса. Система SLUAS была развернута на флоте в сентябре этого года, уточнил он. Возможности, которые она предоставляет субмаринам, контр-адмирал назвал впечатляющими.

Дроны в рамках этой системы могут запускаться с перископной глубины и отправляться на тактически значимые расстояния. В ходе учений с участием беспилотников была продемонстрирована имитация быстрой торпедной атаки на надводный корабль, находившийся на максимальной эффективной дальности этой торпеды. Также с помощью дронов в ходе демонстраций возможностей системы удалось провести атаку на надводный корабль и наземный объект.

21 беспилотником SLUAS сейчас оснащены пять субмарин. В частности, учения проводились на базе атомной подлодки SSN 760 типа "Лос-Анджелес". По словам Дэвида Гоггинса, сейчас ведется работа по расширению этого проекта.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Los Angeles
Военные учения
Похожие новости
04.02.2020
«Щука» в тигровой шкуре: бесшумная подлодка возвращается в строй
08.04.2019
Война на море в XXI веке
17.01.2018
Дрон среди ясного неба
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 05:13
  • 1
Ударный вертолет «Тигр» получит новую ПТУР
  • 24.11 05:12
  • 1
На южнокорейской выставке вооружений DX Korea-2020 в Ильсане
  • 24.11 05:10
  • 5
Казахстан намерен выйти из соглашения с РФ о взаимодействии при ракетных пусках из района Домбаровский
  • 24.11 04:42
  • 9
Огневая мощь свободы
  • 24.11 00:16
  • 2
Шойгу приехал на Плесецк, где пройдут испытания "Ангары"
  • 23.11 22:14
  • 2
Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%
  • 23.11 22:12
  • 3
РПЦ высказалась за полный переход российской армии на контрактную основу
  • 23.11 21:59
  • 1
Литва заплатила миллионы долларов за отказ от советской техники
  • 23.11 21:13
  • 1
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с министром обороны Гвинеи вопросы двустороннего военного сотрудничества
  • 23.11 19:35
  • 4
Армянские потери в Карабахе достигли 1 тыс. 678 человек убитыми - Минобороны НКР
  • 23.11 19:29
  • 105
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 19:11
  • 15
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 18:02
  • 4
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 17:50
  • 50
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 17:48
  • 1
Rocket Lab впервые вернула ступень ракеты Electron после запуска