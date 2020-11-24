Видео: танк Израиля опрокинулся на учениях

При помощи ремонтно-эвакуационной машины израильским военным удалось вернуть на гусеницы танк Merkava Mk3, опрокинувшийся накануне при погрузке на трейлер.

На фото видно, что машина получила повреждения. Сведений о пострадавших нет.

Авария произошла на учебном полигоне при погрузке танка на трейлер. Въехав на прицеп, 70-тонная машина не остановилась, как следовало, а продолжила движение. Наехав на ограничитель, танк завалился на левый бок, упал с трейлера и перевернулся.

Предварительно причиной ЧП назвали техническую неисправность Merkava.

Израильский танк Merkava Mk3 опрокинулся при погрузке на трейлер. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/AN0jxnb4Hs — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 23, 2020

Антон Валагин