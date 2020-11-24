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Российская газета

Видео: танк Израиля опрокинулся на учениях

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Источник изображения: rg.ru

При помощи ремонтно-эвакуационной машины израильским военным удалось вернуть на гусеницы танк Merkava Mk3, опрокинувшийся накануне при погрузке на трейлер.

На фото видно, что машина получила повреждения. Сведений о пострадавших нет.

Авария произошла на учебном полигоне при погрузке танка на трейлер. Въехав на прицеп, 70-тонная машина не остановилась, как следовало, а продолжила движение. Наехав на ограничитель, танк завалился на левый бок, упал с трейлера и перевернулся.

Предварительно причиной ЧП назвали техническую неисправность Merkava.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Merkava
Проекты
Военные учения
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