Запуск спутников "Гонец" с Плесецка предварительно намечен на 3 декабря

Ранее запуск отложили из-за замечаний к ракете

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск трех спутников связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк, который отложили ранее из-за замечаний к ракете, предварительно перенесен на 3 декабря. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск спутников "Гонец" предварительно перенесен на 3 декабря", - отметил собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что запуск "Гонцов-М" с космодрома Плесецк перенесен из-за замечаний к ракете. По его словам, носитель разберут и заменят ряд деталей.

На прошлой неделе главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября. Тогда боевой расчет Минобороны России завершал технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.