На Санкт-Петербургском предприятии "Алмаз" 21 ноября состоялся вывод из эллинга корпуса ледокола "Евпатий Коловрат"

Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.

ЦАМТО, 23 ноября. Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" ледокол проекта 21180М "Евпатий Коловрат" войдет в состав Военно-морского флота в 2022 году.

При проектировании и строительстве этого ледокола внедрен ряд инновационных решений", сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ России.

В настоящее время на стапелях "Судостроительной фирмы "Алмаз", входящей в Объединенную судостроительную корпорацию, идет насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием. Водоизмещение ледокола "Евпатий Коловрат" составит 4 тыс. т, длина корпуса – 82 м, ширина – 19 м. Ледокол "Евпатий Коловрат" может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна – около 30 человек. Автономность плавания – 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.

"Сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения является одним из приоритетных с учетом активного освоения Военно-морским флотом Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.