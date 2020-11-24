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ЦАМТО

На Санкт-Петербургском предприятии "Алмаз" 21 ноября состоялся вывод из эллинга корпуса ледокола "Евпатий Коловрат"

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Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020
Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.
Источник изображения: ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (via flotprom.ru )

ЦАМТО, 23 ноября. Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" ледокол проекта 21180М "Евпатий Коловрат" войдет в состав Военно-морского флота в 2022 году.

При проектировании и строительстве этого ледокола внедрен ряд инновационных решений", сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ России.

В настоящее время на стапелях "Судостроительной фирмы "Алмаз", входящей в Объединенную судостроительную корпорацию, идет насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием. Водоизмещение ледокола "Евпатий Коловрат" составит 4 тыс. т, длина корпуса – 82 м, ширина – 19 м. Ледокол "Евпатий Коловрат" может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна – около 30 человек. Автономность плавания – 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.

"Сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения является одним из приоритетных с учетом активного освоения Военно-морским флотом Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Компании
АЛМАЗ СФ
ОСК
Проекты
21180
21180М
Арктика
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