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ЦАМТО

В связи с перевооружением РВСН в академии имени Петра Великого проводится подготовка по новым специальностям

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.
Источник изображения: НВО

ЦАМТО, 23 ноября. В связи с перевооружением РВСН в Военной академии имени Петра Великого открыты две новые специальности.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, это "Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов".

Кроме того, в академии в этом учебном году открыта подготовка слушателей по специальности "Управление испытаниями вооружения, военной техники на полигонах комплексов".

В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.

В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на современные ракетные комплексы. Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами.

Сегодня академия – одно из ведущих высших военных учебных заведений России. На ее базе создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров и командного и инженерного профилей. Обучение ведется на пяти факультетах, в составе которых действуют 25 кафедр.

Седьмого декабря 2020 года Военная академия РВСН будет отмечать 200-летие со дня образования.

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