Поднят флаг гидрографической службы ВМФ на большом гидрографическом катере "Александр Макорта"

ЦАМТО, 23 ноября. В главной базе Северного флота – Североморске – 21 ноября состоялась торжественная церемония подъема флага гидрографической службы Военно-морского флота России на большом гидрографическом катере проекта 19920 "Александр Макорта".

С подъемом флага катер официально вошел в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота. Наименование "Александр Макорта" присвоено судну приказом Главнокомандующего ВМФ России в знак признания заслуг и увековечения памяти известного гидрографа, заместителя начальника Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации контр-адмирала Макорты Александра Павловича. На рубеже 80-х – 90-х годов Александр Павлович возглавлял Гидрографическую службу Северного флота.

Он внес огромный вклад в изучение Арктического бассейна и Арктики в целом, под его руководством проводились исследования внешней границы континентального шельфа.

Церемония подъема флага гидрографической службы ВМФ России на "Александре Макорте" прошла под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил экипаж катера со знаменательным событием и выразил надежду, что экипаж "Александра Макорты" внесет свой достойный вклад в изучение морей Арктики.

Новый большой гидрографический катер проекта 19920 построен на судостроительном предприятии "Окская судоверфь" в Нижегородской области. Катер "Александр Макорта" был заложен 31 мая 2018 года, в июле 2020 года спущен на воду.

Большой гидрографический катер предназначен для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Он позволяет обеспечивать постановку, съемку, обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также осуществлять доставку личного состава, специального оборудования и грузов на необорудованное побережье. Данный катер имеет водоизмещение около 300 т, автономность составляет 10 суток, дальность плавания – порядка 1000 миль, сообщает пресс-служба Северного флота.