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ЦАМТО

Курсанты Михайловской артиллерийской академии проходят подготовку на современных тренажерах

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Курсанты
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.
Источник изображения: Игорь Руссак / РИА Новости

ЦАМТО, 23 ноября. Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и учебных центров ракетных войск и артиллерии успешно отрабатывают учебные задачи на созданной тренажерной базе.

В учебном процессе задействованы: современный тренажер "Ярость" для подготовки расчетов пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" и современный компьютерный артиллерийский полигон "Артерра-ВТ-ЗD", позволяющий осуществлять подготовку офицеров рода войск от командира взвода до командира артиллерийского соединения.

В учебном процессе активно используется единый комплекс учебно-тренировочных средств ракетного комплекса "Искандер".

Завершается разработка тренажеров для современных гаубиц 2С19М2 "Мста-СМ" и РСЗО "Торнадо-С". Одновременно начата разработка тренажеров для перспективных образцов вооружения, таких как межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" и минометных комплексов на различных базовых шасси, разрабатываемых в опытной конструкторской работе "Набросок".

Кроме того, в целях обеспечения опережающей подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры РВиА в первоочередном порядке поступают все современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения. В учебном процессе успешно используются ракетный комплекс "Искандер", РСЗО "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", современные комплексы артиллерийской разведки и управления, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Град РСЗО
Искандер
Мста-С
Торнадо-Г
Торнадо-С
Проекты
Военные учения
ИТ
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