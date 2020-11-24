Курсанты Михайловской артиллерийской академии проходят подготовку на современных тренажерах

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.

ЦАМТО, 23 ноября. Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и учебных центров ракетных войск и артиллерии успешно отрабатывают учебные задачи на созданной тренажерной базе.

В учебном процессе задействованы: современный тренажер "Ярость" для подготовки расчетов пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" и современный компьютерный артиллерийский полигон "Артерра-ВТ-ЗD", позволяющий осуществлять подготовку офицеров рода войск от командира взвода до командира артиллерийского соединения.

В учебном процессе активно используется единый комплекс учебно-тренировочных средств ракетного комплекса "Искандер".

Завершается разработка тренажеров для современных гаубиц 2С19М2 "Мста-СМ" и РСЗО "Торнадо-С". Одновременно начата разработка тренажеров для перспективных образцов вооружения, таких как межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" и минометных комплексов на различных базовых шасси, разрабатываемых в опытной конструкторской работе "Набросок".

Кроме того, в целях обеспечения опережающей подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры РВиА в первоочередном порядке поступают все современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения. В учебном процессе успешно используются ракетный комплекс "Искандер", РСЗО "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", современные комплексы артиллерийской разведки и управления, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.