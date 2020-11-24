Ударный вертолет «Тигр» получит новую ПТУР.

Французский ударный вертолет «Тигр» в качестве основного вооружения получит новую тактическую ракету класса «воздух-земля». ВС Франции разработали противотанковую управляемую ракету для своего «Тигра», которая заменит ПТРК «Хелфайер» (Hellfire).

Французское агентство вооружений DGA выбрало концерн MBDA для разработки нового оружия. В концепции ракеты большой дальности (MHT/MLP, Missile Haut de Trame / Missile Longue Portée) производитель предложил изделие, основанное на технологиях управляемой ракеты средней дальности MMP. Его модульная архитектура позволяет легко интегрировать MHT/MLP на различные наземные и воздушные боевые платформы помимо вертолета «Тигр».

Благодаря уменьшению веса на 20 процентов по сравнению с другими ракетами в этой категории, боевая конфигурация «Тигра» может включать до восьми ракет. Общая экономия веса составит почти 100 кг, что позволит увеличить количество топлива и, следовательно, время пребывания в оперативной зоне.

ПТУР МНТ от MBDA

По данным MBDA, новая ПТУР имеет дальность действия более восьми километров, даже при стрельбе со стационарной платформы на малой высоте. Её многофункциональная боевая часть способна поражать широкий спектр целей, от современных основных боевых танков до усиленной боевой инфраструктуры. MHT/MLP работает днем ​​и ночью и за пределами прямой видимости (в режиме BLOS, Beyond Line of Sight). Используя оптронную головку самонаведения и двусторонний канал передачи данных, оператор получает видимое и инфракрасное изображение цели в высоком разрешении. Во время полета ракеты это изображение экипаж «Тигра» может использовать как для определения точки попадания ПТУР, так и для выбора новой цели.

Министр обороны Франции Флоренс ПАРЛИ объявила о приобретении для французской армейской авиации 500 ракет, тренажеров и манипуляторов для учебных целей. В соответствии с графиком программы «Тигр» поставки должны начаться в 2028 году.

По материалам soldat-und-technik.de