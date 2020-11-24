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Space X перенесла запуск новой партии спутников Starlink

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Источник изображения: Фото: @SpaceX / Twitter

Компания Илона Маска SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий перенесла на сутки запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й партией из 60 мини-спутников Starlink. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Запуск очередной партии из интернет-спутников Starlink теперь планируется осуществить 23 ноября в 21:34 по времени Восточного побережья США (24 ноября в 05:34 по московскому времени). SpaceX уточнила, что ракета Falcon-9 исправна, команда воспользуется дополнительным временем для завершения анализа данных и будет следить за восстановлением погоды.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 на высоту от 335 до 346 километров. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
ИТ
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