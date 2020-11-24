В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения Международного противоминного центра Минобороны РФ отправились разминировать Карабах, сообщает российское военное ведомство.

"Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

На аэродромы Еревана доставлены более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.

Добавляется, что личный состав и техника совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.