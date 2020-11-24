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«Торнадо-С»: новая российская реактивная система залпового огня выглядит довольно опасной (The National Interest, США)

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Реактивная артиллерийская установка "Торнадо"
Реактивная артиллерийская установка "Торнадо".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

К концу текущего десятилетия на вооружении у российской армии будет стоять новая самоходная реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Автор анализирует возможности будущей системы.

К концу текущего десятилетия на вооружении у российской армии будет стоять новая самоходная реактивная система залпового огня "Торнадо-С" - крупнокалиберная платформа, которая вытеснит более старые системы.

Несмотря на их возраст, российская армия продолжает использовать устаревшие самоходные реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган", которые советская армия приняла на вооружение еще в конце 1970-х годов, а также реактивные системы залпового огня БМ-30 "Смерч", принятые на вооружение в конце 1980-х годов. Согласно планам, обе эти платформы будут сняты с вооружения к концу 2027 года.

Как передает агентство ТАСС, об этом было объявлено накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября.

"Плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства "Торнадо" продолжается", - рассказал в своем интервью газете "Красная звезда" начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО "Смерч" и устаревшие системы "Ураган", а РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", обладающая автоматизированной системой наведения на цель, заменит устаревшие РСЗО "Град"", - добавил он.

Российские реактивные системы залпового огня "Торнадо" - это высокоточные системы, оснащенные интеллектуальными снарядами. Они способны поражать стратегически важные объекты противника на значительном расстоянии. Платформа "Торнадо-С" - это сильно модернизированная версия РСЗО "Смерч", обладающая увеличенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, она позволяет вводить индивидуальные настройки полета для каждого из снарядов, и она была разработана таким образом, чтобы наносить удары по вражеским солдатам, военной технике, стационарным или мобильным мишеням, как единичным, так и множественным.

Дополнительные платформы

Кроме того, российские артиллерийские войска постепенно получают модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ" с улучшенной автоматизированной системой управления огнем, которая обеспечивает "интеграцию в единую систему управления тактического звена", как сказал генерал-лейтенант Матвеевский. "Для войсковой эксплуатации в соединение Западного военного округа поступили межвидовые артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Этот комплекс уникален. В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека".

Матвеевский также добавил, что с 2012 года России удалось существенно повысить уровень оснащенности современным оружием с 25% до 60%.

"Торнадо-С" - это новейшая версия платформы. "Торнадо-Г" стала первым реактивным комплексом залпового огня с модернизированной системой прицеливания и управления огнем, которая позволяет непрерывно отслеживать боевую машину во время ее движения и затем в кратчайшие сроки после ее прибытия на позицию отдавать приказ о выполнении огневого задания.

Более того, российские специалисты создали для этого комплекса специальный осколочно-фугасный снаряд с взрывателем, оснащенным высотометром, который позволяет отслеживать высоту и взрывать снаряд либо на высоте нескольких метров, либо в момент соударения с землей. Последняя партия ракетных комплексов "Торнадо-Г" поступила в российские войска в ноябре прошлого года.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Мста-С
Торнадо
Торнадо-Г
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
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