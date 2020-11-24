СМИ узнали о переносе запуска спутников «Гонец» из-за замечаний к ракете

Запуск трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк перенесли примерно на 10 дней в связи с возникшими замечаниями к ракете. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее запуск был запланирован на вторник, 24 ноября.

«24 ноября пуска не будет. Сдвиг запуска примерно на 10 дней», — сказал собеседник агентства.

По его словам, перенос связан с замечаниями к ракете.

«Ее будут разбирать и менять ряд деталей», — уточнил он.

На прошлой неделе главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что пуск ракеты-носителя «Союз-2» с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября. Тогда боевой расчет Минобороны России завершал технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс.