Машины огонь: самоходные огнеметы ждет серьезная модернизация

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепек» основательно обновят. Боевым машинам увеличат не только огневую мощь, но и защищенность, а также подключат их к «военному интернету». В режиме реального времени техника станет получать координаты целей, а также боевые задачи и маршруты марша. Запланировано оснащение огнеметных систем новейшими дальнобойными ракетами, которые позволяют выжигать целые гектары на расстоянии до 15 км. По мнению экспертов, модернизированные ТОС радикально увеличат возможности российских войск на поле боя и станут одними из самых опасных машин.

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепек» основательно обновят. Боевым машинам увеличат не только огневую мощь, но и защищенность, а также подключат их к «военному интернету». В режиме реального времени техника станет получать координаты целей, а также боевые задачи и маршруты марша. Запланировано оснащение огнеметных систем новейшими дальнобойными ракетами, которые позволяют выжигать целые гектары на расстоянии до 15 км. По мнению экспертов, модернизированные ТОС радикально увеличат возможности российских войск на поле боя и станут одними из самых опасных машин.

С дальним прицелом

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о модернизации ТОС-1 и ТОС-1А уже принято. Обновления сначала получат вновь выпущенные машины. А уже поставленные войскам системы пройдут апгрейд в процессе ремонта. Улучшение характеристик технике потребовалось из-за растущей дальнобойности и изменения задач для тяжелых огнеметных систем, пояснили изданию собеседники.

Кроме современных цифровых средств связи ТОС получат и аппаратуру закрытого сегмента передачи данных, известную как «военный интернет». Это даст возможность интегрировать машины не только в разведывательно-огневые контуры, но и в самые современные автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена. Впоследствии для них планируется адаптировать и новейшие дальнобойные боеприпасы, применяемые пока только ТОС-2 «Тосочка».

Сейчас на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имеется до сотни тяжелых огнеметных систем двух модификаций: ТОС-1 «Буратино» на базе танка Т-72 и усовершенствованная ТОС-1А «Солнцепек» на шасси Т-90. Доработаны будут все эти машины.

По сообщениям военного ведомства, ранее на учениях «Центр-2019» уже опробовали новую организационно-штатную структуру массированного применения «Солнцепеков». А на стратегических маневрах «Кавказ-2020» ТОС-2 использовали дальнобойные ракеты ТБС-4М в термобарическом снаряжении.

Дальность первых образцов вооружения «Буратино» составляла всего 3,5 км. Впоследствии ее довели до 6 км. Новые боеприпасы, опробованные на учениях в 2020 году, нарастят досягаемость сразу в два с половиной раза, до 15 км. О разработке этих ракет «Известия» сообщали еще в 2016 году.

Также, по данным «Известий», все гусеничные ТОС Южного военного округа к 2025 году заменят на «Тосочки». Но в других регионах страны «Буратино» и «Солнцепеки» будут еще долго состоять на вооружении частей и подразделений РХБЗ.

— Такие тяжелые огнеметные системы ведут огонь прямой наводкой на переднем крае. С помощью нового оборудования они смогут работать и с закрытых позиций, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Автоматизированная система наведения позволит исключить ошибки, которые может вносить человеческий фактор. Повысится скорость подготовки данных и вооружения для стрельбы. Модернизированные тяжелые огнеметные системы можно будет использовать как элемент разведывательно-ударных комплексов. А учитывая, что один из ее вариантов — ТОС-2 — получил колесную базу, это существенно увеличит оперативную подвижность и ресурс. Эта техника по-прежнему будет занимать достойное место среди систем вооружения и даже расширит свою нишу.

Контуры огня

Внедрение автоматизированных систем управления позволяет увеличить огневую мощь артиллерии. По сообщениям Минобороны, на учениях регулярно отрабатываются удары по мишеням спустя считаные минуты после их обнаружения разведкой. Именно АСУ позволяет современным российским и зарубежным артсистемам поражать цели первыми залпами, а затем быстро перемещаться и разворачиваться на новых позициях, чтобы не попасть под ответный удар.

Координаты вражеских целей обнаруживаются разведкой, радарами и беспилотниками. Данные о них поступают в АСУ, а оттуда к артиллеристам. Автоматика позволяет быстро вычислять необходимые данные для открытия огня. Причем для каждого орудия индивидуально учитывается его точное положение на местности и характеристики, назначается своя задача.

На новейших образцах артсистем, таких как «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также самоходная артустановка «Коалиция-СВ», уже имеется необходимая аппаратура для действия под управлением АСУ. Командиру в них доступна даже цифровая карта местности, на которой отображается положение собственных машин и целей противника. При глубокой модернизации получают комплект необходимой электроники САУ 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С».

Появится аналогичная аппаратура и на тяжелых огнеметных системах, состоящих на вооружении РХБЗ. Теперь их также можно будет интегрировать в уже имеющиеся системы управления огнем артиллерии и разведывательно-огневые контуры. Подключение к закрытому сегменту передачи данных позволит напрямую связать их при необходимости даже с Национальным центром управления обороной в Москве.

«Буратино» из РХБЗ

ТОС еще в советское время оказались включены не в артиллерийские части, а в войска РХБЗ. Такая ситуация сохраняется до сих пор. Сейчас по батальону ТОС имеется в составе бригад радиационной, химической и биологической защиты, а в полках — по одной роте.

Особенности термобарической смеси делают ее особенно эффективной против укреплений. От комбинации мощной ударной волны и высокой температуры не спасают не только блиндажи, но и легкая бронетехника. Одним залпом боевая машина способна поразить оборудованный по всем правилам взводный опорный пункт.

Из-за небольшой дальности стрельбы ТОС часто действовали на передовой, иногда под огнем противника. Поэтому им придаются подразделения солдат, которые прикрывают боевую работу. В их число входят огнеметчики с термобарическими РПО-А «Шмель», пулеметчики и снайперы.

Опытные образцы ТОС-1 «Буратино» прошли испытания еще в войне в Афганистане. С начала этого века в войска поставляется усовершенствованная версия, получившая обозначение ТОС-1А «Солнцепек». Сейчас на вооружении состоят обе модели. Началась также опытно-войсковая эксплуатация более мобильной тяжелой огнеметной системы «Тосочка», установленной на базе грузового автомобиля.