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ТАСС

ВКС с 1 июня 18 раз предупреждали об опасных сближениях объектов со спутниками России

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Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России
Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Дежурные средства системы предупреждения о ракетном нападении за тот же период выявили около 30 пусков баллистических ракет

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) космических войск ВКС РФ за летний период обучения (1 июня - 30 ноября) 18 раз выдавал предупреждение об опасных сближениях различных объектов с российскими спутниками. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в воскресенье.

Как уточнили в военном ведомстве, специалисты центра провели более 1,5 тыс. специальных работ, "в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 450 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, выдали 18 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки".

Дежурные средства системы предупреждения о ракетном нападении за тот же период выявили около 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. В свою очередь специалисты ГЦ РКО обеспечили проведение пяти пусков космических аппаратов. Четыре ракеты-носителя "Союз-2" и ракета "Протон-М" вывели на орбиту аппараты различного назначения с космодромов Плесецк и Байконур.

"Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС провели более 220 тыс. сеансов управления и свыше 55 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - отметили в Минобороны России.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Плесецк
Союз-2 РН
СПРН
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