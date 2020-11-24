Запуск спутников "Гонец" перенесли из-за замечаний к ракете

Его отложили примерно на 10 дней, сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск трех спутников связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк перенесен примерно на 10 дней из-за замечаний к ракете. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"24 ноября пуска не будет. Сдвиг запуска примерно на 10 дней", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, перенос связан с замечаниями к ракете. "Ее будут разбирать и менять ряд деталей", - уточнил он.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС о запланированном на 24 ноября запуске с Плесецка трех спутников связи "Гонец-М". На прошлой неделе главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября. Тогда боевой расчет Минобороны России завершал технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.