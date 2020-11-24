Огромные потери вынудили Армению бросить в бой даже танки-ветераны Т-55

На вооружении сухопутных войск Армении кроме основных боевых танков Т-72 различных модификаций, также имелись средние Т-55.

Различные источники сообщали противоречивые данные о количестве такой техники: от пяти штук до нескольких десятков.

Источник изображения: Фото: Минобороны Армении

До войны бронированные ветераны время от времени мелькали в ходе различных учений, в том числе совместных с российской стороной.

На сайте Минобороны Армении "пятьдесят пятые" в последний раз демонстрировались в фотоотчете с полкового показательного учения пятого армейского корпуса, которое прошло 22 мая.

Во время активных боевых действий в Нагорном Карабахе из-за огромных потерь стало ясно, что, рано или поздно, но армянская сторона будет вынуждена бросить в бой даже эти устаревшие танки. И это произошло, по всей видимости, в 20 числах прошлого месяца. По крайней мере, 28 октября в одном из видеорепортажей с демонстрацией трофеев среди множеств Т-72 различных модификаций мелькнул один Т-55 в характерном для армянской стороны камуфляже. При этом у него не было заметно никаких внешних повреждений.

Источник изображения: Фото: Минобороны Армении

Видео: Report AZ

Не исключено, что со временем всплывут и другие факты применения этой техники, разработанной в СССР более 60 лет назад. Наверное, это будут последние случаи применения Т-55 на территории постсоветского пространства, хотя в других горячих точках эти танки будут воевать еще очень долго.

Дмитрий Лемешко