Новый французский базовый патрульный самолет Dassault Falcon 2000 Albatros

19 ноября 2020 года во время посещения завода компании Dassault Aviation в Секлене (Франция) министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли объявила о выдаче этой компании контракта на создание и поставку для авиации военно-морских сил Франции первых семи новых базовых патрульных самолетов Falcon 2000 Albatros по программе Avions de Surveillance et d’Intervention Maritime (AVSIMAR), которые будут выполнены на основе больших бизнес-джетов Dassault Falcon 2000 LXS. Поставки будут начаты в 2025 году.

Изображение заказанного для авиации ВМС Франции базового патрульного самолета Falcon 2000 Albatros на основе бизнес-джета Dassault Falcon 2000 LXS (с) Dassault Aviation

Всего ВМС Франции планируют по программе АVSIMAR приобрести 12 самолетов Falcon 2000 Albatros для использования в качестве "дешевых" базовых патрульных самолетов для так называемых задач "surveillance maritime" - контроля экономической зоны и территориальных вод, а также для использования на заморских территориях. Самолеты будут иметь оборудование только для контроля за надводной обстановкой. Данные самолеты должны заменить используемые сейчас во французской морской авиации в той же роли также выполненные на основе бизнес-джетов Dassault самолеты Falcon 50MS (восемь единиц в составе авиационной флотилии 24F, авиабаза Лориан/Ланн-Биго, один самолет постоянно находится в Дакаре в Сенегале) и Falcon 200 Guardian (пять самолетов в составе авиационной флотилии 25F, базируются на Таити, один или два самолета находятся в Нумеа в Новой Каледонии).

Бизнес-джет Falcon 2000 производится Dassault Aviation в различных модификациях с 1994 года, один самолет используется в качестве административного в ВКС Франции. В 2018 году береговая охрана Японии заказала пять выполненных на основе нового дальнего варианта Falcon 2000 LXS базовых патрульных самолетов, обозначенных Falcon 2000 MSA (Maritime Surveillance Aircraft). Фактически эта же версия, предварительно обозначенная Falcon 2000 MRA (Maritime Reconnaissance Aircraft), в 2019 году была выбрана и ВМС Франции как Falcon 2000 Albatros.

Самолет Falcon 2000 LXS имеет максимальный взлетный вес 19414 кг и оснащен двумя ТРДД Pratt & Whitney Canada PW308C. Дальность полета 7410 км (4000 морских миль ) с шестью пассажирами на крейсерской скорости M=0,8. В патрульном варианте самолет будет оснащен подфюзеляжной РЛС, оптико-электронной станцией и четырьмя узлами внешней подвески, с возможностью применения в том числе противокорабельных ракет. В пассажирской кабине будут четыре операторские консоли.

Сообщается, что в рамках оффсетной программы по контракту 2016 года по закупке Индией 36 истребителей Dassault Rafale, в Индии будут изготовлены фюзеляжи девяти из 12 планируемых к приобретению ВМС Франции самолетов Falcon 2000 Albatros.

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли на церемонии подписания контракта с компанией Dassault Aviation на создание и поставку для авиации военно-морских сил Франции первых семи новых базовых патрульных самолетов Falcon 2000 Albatros на основе больших бизнес-джетов Dassault Falcon 2000 LXS. Секлен, 19.11.2020 (с) twitter.com/florence_parly