Берлин. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - ФРГ сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Сегодня вступает в силу объявленный выход Америки из так называемого "Договора по открытому небу". Мы очень сожалеем, что США решились на этот шаг и что они его реализуют. Наша собственная позиция по договору остается неизменной: мы считаем его важной частью процесса формирования доверия и, таким образом, безопасности в северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - заявил Маас в воскресенье, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, ФРГ по-прежнему будет придерживаться договора.

"Приобретение нашего нового самолета для ведения наблюдения типа Airbus A319 - знак приверженности этому", - указал он.

Соединенные Штаты с 22 ноября перестали участвовать в Договоре по открытому небу.