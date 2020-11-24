"На Армению не покушались": почему Россия не вступила в конфликт в Карабахе

Путин рассказал о принадлежности Нагорного Карабаха

Россия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности должна помогать в случае агрессии только стране-участнице этого договора, напомнил президент России Владимир Путин. Поскольку Нагорный Карабах не был признан территорией Армении, у Москвы не было причин вмешиваться в вооруженный конфликт там.

Президент России Владимир Путин напомнил, что Армения сама не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это, как отметил глава государства в эфире телеканала "Россия 1", говорило о том, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы были и остаются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики.

Российский президент подчеркнул, что условия членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обязывали Россию принимать участие в конфликте.

"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", - пояснил Путин.

Вместе с тем он обратил внимание, что Москва полностью выполняла обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном. "Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", - констатировал глава государства.

Он также отметил, что Россия была лишь посредником при заключении соглашения по Нагорному Карабаху. «Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем», - добавил президент.

По словам Путина, авторами соглашения выступили Россия, Армения и Азербайджан.

Документ, о котором идет речь, был подписал Владимиром Путиным, его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 9 ноября. По соглашению боевые действия в Нагорном Карабахе были полностью прекращены. Баку и Ереван остановились на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы. Согласно этим договоренностям, миротворческая группировка России должна состоять из 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.

Миротворцы из РФ будут находиться на территории Карабаха пять лет. Когда этот срок истечет, их пребывание там может быть автоматически продлено на аналогичный период. При этом соглашение будет отменено, если одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока выразит такое желание.

Спустя почти две недели после подписания перемирия, 21 ноября, в Армению прибыла делегация из России, в которую вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сергей Шойгу в ходе рабочего визита встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном. Министр обороны РФ проинформировал их о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, развертывании на местах подразделений контингента РФ и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий и решении гуманитарных задач в регионе.

«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста», - констатировал Шойгу.

Он отметил, что миротворцы из России контролируют дорогу на Степанакерт и обеспечивают возвращение беженцев.

По словам главы оборонного ведомства, на сегодняшний день в регионе уже налажена мирная жизнь.

«И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий», - подчеркнул министр.

Никол Пашинян поблагодарил Россию за то, что она восстанавливает мир в Нагорном Карабахе. «Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации... Времена были непростыми, но сейчас военно-политическая ситуация изменилась», - отметил он.

После визита в Ереван российская межведомственная делегация прибыла в Баку. Там она провела переговоры с Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Встреча проходила в администрации президента Азербайджана. Алиев высоко оценил усилия Москвы по стабилизации обстановки в регионе. Он также отметил, что положения трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху выполняются успешно.

"И это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Кристина Сизова