Космонавт развеял мифы о питании в невесомости

Космонавты давно не питаются едой из тюбиков. Об этом сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на Международной космической станции (МКС).

В видео, опубликованном 22 ноября в своем Twitter, он показал набор питания в невесомости на 16 дней. Еда была упакована в специальный контейнер.

«Тюбиков давно уже нет. Основные виды продуктов, которые у нас есть в упаковке, — это продукты сублимационной сушки», — пояснил космонавт.

Космонавт продемонстрировал упаковку с сублимированным супом, консервы и «нормальный, а не сушеный» хлеб.

18 ноября российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на МКС, вышли в открытый космос. Для обоих космонавтов это был первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС.

Накануне стало известно, что запуск первого в истории Международной космической станции российского экипажа на корабле «Союз МС-18» перенесен с 1 на 9 апреля 2021 года.