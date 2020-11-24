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Известия.ru

Космонавт развеял мифы о питании в невесомости

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Источник изображения: Фото: twitter.com/kudsverchkov

Космонавты давно не питаются едой из тюбиков. Об этом сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на Международной космической станции (МКС).

В видео, опубликованном 22 ноября в своем Twitter, он показал набор питания в невесомости на 16 дней. Еда была упакована в специальный контейнер.


«Тюбиков давно уже нет. Основные виды продуктов, которые у нас есть в упаковке, — это продукты сублимационной сушки», — пояснил космонавт.

Космонавт продемонстрировал упаковку с сублимированным супом, консервы и «нормальный, а не сушеный» хлеб.

18 ноября российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на МКС, вышли в открытый космос. Для обоих космонавтов это был первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС.

Накануне стало известно, что запуск первого в истории Международной космической станции российского экипажа на корабле «Союз МС-18» перенесен с 1 на 9 апреля 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Союз ПКК
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