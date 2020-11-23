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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша: рост военных расходов любой ценой

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Польша: рост военных расходов любой ценой
Польша: рост военных расходов любой ценой.
Источник изображения: belvpo.com

Пандемия коронавируса оказала весьма негативное воздействие на экономику большинства государств мира. ВВП многих стран Европы испытал существенное снижение в ходе первой волны COVID-19. И, вероятнее всего, такая тенденция также сохранится в период второй волны, масштабы которой оказались значительно больше весенней вспышки заболевания.

Экономические проблемы не обошли стороной и Польшу. По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году польский ВВП упадет на 3,6%. Однако также ожидается, что восстановление прежнего объема внутреннего валового продукта в следующем году маловероятно. По оценке Европейской комиссии, в 2021 году ВВП Польши увеличится лишь на 3,3%.

В то же время неутешительные прогнозы экономистов никак не изменили курс польского военно-политического руководства на постоянное наращивание оборонных расходов.

Об этом свидетельствует представленный в профильную комиссию польского сейма проект военного бюджета. Согласно документу, в 2021 году предлагается выделить министерству национальной обороны Польши около 52 млрд. злотых или 13,7 млрд. долларов. Это на 3,5% больше, чем расходы на оборону в текущем году.

Но самое важное, что Польша уже несколько лет перевыполняет требование НАТО о минимальном уровне военного бюджета и в следующем году потратит на армию 2,2% своего ВВП.

Основными направлениями, на которые будут потрачены значительные бюджетные средства, в 2021 году станут усиление воинских частей на востоке Польши, техническая модернизация вооруженных сил, увеличение их численности, а также выполнение союзнических обязательств в рамках блока НАТО. Кроме того, немалая часть оборонных расходов выделена на развитие войск территориальной обороны, поддержание  кибернетической безопасности в военном ведомстве, а также на проведение учебных мероприятий  и учений на национальном и международном уровне.

Для того, чтобы подготовить обоснования для постоянного повышения военных расходов в мае текущего года президентом Польши была утверждена новая редакция Стратегии национальной безопасности. В документе «самой серьезной угрозой» для республики совершенно ожидаемо была объявлена Россия.

Естественно, при этом утверждается, что угроза от «большого восточного соседа» постоянно возрастает. Ну, а если военная опасность для Польши увеличивается, то, следовательно, нужно повышать и военные расходы. Поэтому в Стратегии национальной безопасности документально прописана цель их увеличения до 2,5% от ВВП к 2024 году.

Логично предположить, что Беларусь и Россия примут во внимание наращивание военных расходов западного соседа, а также активизацию военного сотрудничества Польши с США, и предпримут все необходимые адекватные меры.

Белорусское руководство уже соответствующим образом скорректировало планы военного строительства. С этой целью в проекте бюджета Беларуси на 2021 год расходы на национальную оборону предусматривается увеличить на 31%, хотя в долларовом выражении (с учетом снижения курса национальной валюты) рост военного бюджета составит только около 12%.

Николай Крылов

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Евросоюз
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