Учения НАТО как средство наращивания военного потенциала альянса в Прибалтике.

В первой половине ноября командование НАТО провело в Литве плановое учение своих сил реагирования (NATO Response Force – NRF) под наименованием «Brilliant Jump – 2020». Особенностью этого мероприятия, которое проводится альянсом ежегодно, является проверка наиболее боеготового компонента NRF – объединенной группировки повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) – в плане оперативности его развертывания в заданном районе.

В 2020 году на 12-месячное боевое дежурство в составе VJTF заступила 21-я горно-пехотная бригада Войска Польского, штаб которой располагается в г.Жешув на юго-востоке страны. Именно ей отводилась основная роль в учении «Brilliant Jump – 2020».

Многие военные эксперты были удивлены, когда 21-ю бригаду выделили в VJTF. Обычно в НАТО для несения дежурства в этом компоненте назначают легкие или аэромобильные соединения, что позволяет достаточно оперативно перебрасывать их в кризисные районы. Напротив, «Подхалянские стрелки» (историческое название 21-й гпбр) имеют на вооружении тяжелую гусеничную технику – боевые машины пехоты БМП-1 и танки Т-72.

Однако смысл выделения мобильных подразделений в состав VJTF не только в обеспечении их быстрой перегруппировки в район выполнения боевых задач. После развертывания, по замыслу военных теоретиков НАТО, эти формирования должны обеспечить прикрытие для переброски основных группировок. При этом VJTF должен вести мобильную оборону на широком фронте, для чего гусеничная техника не приспособлена.

В ходе учения «Brilliant Jump – 2020» подразделения 21-й гпбр должны были перебросить более 1200 военнослужащих, 380 единиц техники и 130 т материально-технических средств с полигона «Ожиш», где они только завершили участие в национальном учении «Лампарт – 2020», на литовский полигон «Пабраде» на расстояние около 350 км.

Натовские учения по перегруппировкам, в отличие от внезапных проверок боевой готовности российских и белорусских вооруженных сил, готовятся заранее, и польское командование предусмотрительно «подтянуло» жешувскую бригаду на 500 км к северу от пункта постоянной дислокации на полигон, расположенный максимально близко к литовской границе. Иначе, вероятно, «тяжелое» соединение не уложилось бы в нормативы альянса по переброскам.

Примечательно, что весь маршрут между «Ожишем» и «Пабраде» пролегал на незначительном удалении от границ с Россией и Беларусью, вдоль восточного рубежа блока НАТО. Это дало возможность польским военнослужащим отработать меры маскировки и противодействия вскрытию выдвижения колонн техники средствами разведки российских и белорусских силовых структур.

Вся колесная техника 21-й гпбр выдвигалась в Литву своим ходом, а БМП-1 перевозились железнодорожным транспортом. Перегруппировка «Подхалянских стрелков» в район учения заняла около трех суток, что довольно скромно для формирований высокой готовности.

Особенно важным участком маршрута переброски был так называемый «Сувалкский коридор» – короткий отрезок польско-литовской границы между Беларусью и Калининградской областью России. В последние несколько лет эксперты Североатлантического союза неоднократно уделяли внимание вопросу обеспечения безопасности преодоления этого района войсками в ходе их выдвижения в страны Балтии.

Трудность преодоления «Сувалкского коридора» заключается не только в его узости и наличии всего одного маршрута. Оперативность переброски войск на этом участке значительно снижается из-за смены ширины железнодорожной колеи. Это приводит к необходимости перегрузки перевозимой по железной дороге техники на платформы с колесными парами другого стандарта прямо в районе польско-литовской границы на станции Моцкава. Именно эту процедуру пришлось выполнить польским военнослужащим в ходе перевозки БМП-1 в Литву.

Одновременно с контингентом 21-й гпбр в Литву для участия в учении «Brilliant Jump – 2020» были переброшены испанские и чешские подразделения из состава VJTF. Их перевозка осуществлялась авиационным и морским транспортом. Всего в мероприятии было задействовано около 2,5 тыс. военнослужащих.

После завершения учения «Brilliant Jump – 2020» и создания группировки VJTF сил НАТО на полигоне «Пабраде» было проведено многонациональное учение «Iron Wolf – 2020» под командованием ВС Литвы. В ходе мероприятия отрабатывались вопросы совместного боевого применения литовской бригады «Железный волк» и формирований сил реагирования альянса при урегулировании кризисной ситуации. Не вызывает сомнения, что основными «противниками» в сценарии учения рассматривались Россия и Беларусь.

Принимая во внимание тот факт, что литовское соединение в настоящее время перевооружается на немецкие колесные бронетранспортеры Boxer, «Железный волк» более подходит для роли компонента VJTF. Не исключено, что литовцы в ходе обоих учений и применялись в качестве передовой группировки прикрытия, обеспечивающих развертывание в стране основных сил НАТО, роль которых выполняли польские, испанские и чешские подразделения.

Интенсивность и масштабы подобных мероприятий Североатлантического союза на территории стран Балтии и Польши возрастает с каждым годом. При этом районы их проведения практически всегда максимально приближены к границам России и Беларуси. В 2020 году данной тенденции даже не помешала пандемия коронавируса. Под прикрытием таких учений постоянно расширяется непрерывное ротационное присутствие войск НАТО в соседних странах, что создает дополнительные риски и вызовы национальной безопасности Республики Беларусь в военной сфере и не способствует снижению напряженности обстановки в регионе.

Николай Крылов