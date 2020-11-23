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Трехвентиляторный гибридный самолет превратят в грузовой беспилотник

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TriFan 200
TriFan 200.
Источник изображения: XTI Aircraft

Американские компании XTI Aircraft и VerdeGo заключили соглашение о совместной разработке гибридного грузового беспилотного летательного аппарата TriFan 200. Как пишет Flightglobal, новый аппарат будет создаваться на базе перспективного трехвентиляторного самолета TriFan 600, созданием которого занимается XTI Aircraft.

Грузовой беспилотник TriFan 200 разрабатывается для транспортировки грузов между аэропортами и сортировочными центрами в городах. Предполагается, что благодаря таким аппаратам можно будет значительно ускорить доставку почты.

Согласно предварительному проекту, TriFan 200 сможет перевозить грузы массой до 227 килограммов на расстояние до 200 километров. Аппарат получит внутренний грузовой отсек с загрузкой через носовую часть.

На TriFan 200 планируется установить гибридную двигательную установку, разработкой которой занимается VerdeGo. Прототип такой двигательной установки недавно успешно прошел первый этап наземных испытаний.

Гибридный самолет TriFan 600 существует пока в виде уменьшенного прототипа. Его испытания проводятся с февраля 2019 года. В TriFan 600 два вентилятора размещены между специальными выступами на передней кромке крыла, а третий — в хвостовой части.

Крыльевые вентиляторы будут поворотными, а хвостовой — неподвижным, расположенным параллельно поверхности земли. После взлета крыльевые вентиляторы будут плавно поворачиваться на 90 градусов, разгоняя самолет.

После набора крейсерской скорости для полета будут использоваться только передние движители; хвостовой вентилятор будет закрываться дверцами, чтобы снизить лобовое сопротивление самолета.

TriFan 600, как ожидается, сможет перевозить до 12 пассажиров. Крейсерская скорость полета аппарата составит около 340 узлов. Самолет будет способен выполнять полеты на расстояние более 2,8 тысячи километров.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
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