Калифорния разрешила полностью беспилотные такси

Транспортные власти Калифорнии разрешили компаниям перевозить пассажиров на полностью беспилотных автомобилях без водителя в салоне и брать за это деньги. При этом даже компаниям, уже допущенным до испытаний беспилотников на калифорнийских дорогах, придется получать отдельные разрешения на создание беспилотного такси-сервиса.

На сегодняшний день на пути к полноценному использованию беспилотных автомобилей есть две основные проблемы: недостаточно развитые и дешевые технологии, а также юридические препятствия из-за неадаптированности законов и норм к автомобилям без водителя. Первая проблема уже отчасти решена и некоторые компании, к примеру, Waymo, развернули относительно большие парки из десятков и сотен автомобилей, которые регулярно совершают поездки без серьезных аварий (при этом стоимость датчиков и компьютеров для беспилотников все еще слишком высока для рентабельности сервисов беспилотного такси). Из-за этого возникает ситуация, при которой компании технически готовы масштабировать свои технологии, запускать, пускай и небольшие, сервисы такси, чтобы компенсировать часть затрат и изучить особенности беспилотных перевозок, но не могут этого сделать из-за законов. Это сдерживает развитие технологий беспилотных автомобилей и задерживает их внедрение.

Некоторые штаты США уже начали разрешать коммерческую эксплуатацию беспилотников. Например, Waymo с конца 2018 года берет деньги за поездки в штате Аризона. Однако в Калифорнии, в которой сосредоточены десятки компаний-разработчиков беспилотных автомобилей, в том числе лидеры в этой области, это было невозможно до недавнего времени. Теперь Департамент транспортных средств (DMV) штата устранил эту преграду, запустив две программы по беспилотным автомобилям. Различие между ними заключается в наличии водителя-испытателя: одна из них подразумевает, что водитель есть и следит за движением, но машина все равно в основном едет автономно, а другая разрешает вовсе отказаться от водителя в салоне, но требует, чтобы автомобиль находился под наблюдением удаленного оператора с возможностью вмешательства в управление. Программы разрешают перевозить людей индивидуально, либо совместно с другими клиентами, а также брать с них плату за услуги.

Вместе с правами новые нормы накладывают и обязанности на компании. Среди прочего, они должны предоставить подробное описание подходов к обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической безопасности во время пандемии COVID-19, обеспечивать хотя бы на части машин возможность перевозки людей с ограниченными возможностями и инвалидными колясками, а также ежеквартально предоставлять обезличенные данные о самих поездках.

После принятия новых правил Waymo заявила, что собирается через некоторое время запустить в Калифорнии свой сервис беспилотного такси Waymo One. Незадолго до этого в Сан-Франциско заметили площадку с более чем 50 беспилотниками компании и инженерами.

В России развитием беспилотных пассажирских перевозок занимается Яндекс, у которого есть уже две зоны с услугой беспилотного такси, а также «СтарЛайн» и «Таксовичкоф», которые недавно объявили о разработке беспилотных такси. Яндекс также запустил летом этого года программу испытаний беспилотников в США, но о планах развернуть там сервис такси пока неизвестно.

Григорий Копиев