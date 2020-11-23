Китайский луноход «Юйту-2» показал обратную сторону Луны в объеме.

Команда китайской миссии «Чанъэ-4» опубликовала новые фотографии поверхности обратной стороны Луны, полученные луноходом «Юйту-2», в том числе круговую панораму и объемное изображение окружающей местности. К настоящему моменту луноход проехал по поверхности спутника Земли несколько сотен метров и проработал почти два года, хотя изначально срок его службы оценивался в три месяца, сообщается на сайте Space.com.

«Чанъэ-4» стала первым в истории спускаемым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны в январе 2019 года. Платформа доставила в огромный древний кратер Фон Карман луноход «Юйту-2», связь с Землей аппараты поддерживают при помощи спутника-ретранслятора «Цюэцяо». В их задачи входит изучение как поверхности Луны и реголита, так и подповерхностного слоя, кроме того, на борту платформы ранее были успешно проведены биологический эксперимент, в ходе которого на Луне впервые проросло растение, а также первые низкочастотные радиоастрономические наблюдения за окружающей средой вблизи зоны высадки.

10 ноября 2020 года «Юйту-2» и «Чанъэ-4» вернулись к выполнению научной программы, пережив очередную лунную ночь. В настоящее время они работают уже 688 земных дня, что является рекордом среди автоматических лунных аппаратов. Луноход в течение 24 лунного дня будет двигаться на северо-запад, исследуя базальтовые породы и ударные кратеры. Команда «Юйту-2» опубликовала ряд новых изображений, сделанных «Юйту-2», в том числе 360-градусную панораму, а также трехмерное изображение окружающей местности, которое было построено на основе полученных снимков. Ожидается, что подобные трехмерные карты помогут лучше планировать дальнейший маршрут лунохода.

Источник изображения: CNSA / CLEP

За время работы платформа и луноход передали на Землю множество снимков поверхности Луны. «Юйту-2» обнаружил на дне кратера Карман частицы лунной мантии и определил структуру подповерхностного слоя в месте высадки, в частности, оказалось, что верхний слой представляет собой вещество, выброшенное из близлежащего ударного кратера Финсен. Кроме того, «Чанъэ-4» смогла померить уровни радиации вблизи поверхности Луны.

Панорамное изображение ударного кратера, сделанное луноходом. Источник изображения: CLEP

Маршрут передвижения «Юйту-2». Источник изображения: CLEP

Желтым отмечен валун, интересный для исследований, красные линии отмечают планируемый маршрут движения лунохода. Источник изображения: CLEP

Источник изображения: CLEP

О том, как Китай собирается исследовать Солнечную систему, читайте в нашем материале «Красный космос».

Александр Войтюк