Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео

В свежем выпуске программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" были продемонстрированы возможности боевых катеров производства концерна "Калашников" - БК-10 и БК-16. Цифры в данном случае обозначают длину судна в метрах.

Эти катера выпускаются в России несколько лет в основном для ВМФ, но также с недавних пор поставляются Росгвардии и пользуются успехом у зарубежных покупателей. Задача обоих - быстро доставить десант (10 и 19 бойцов соответственно) и поддержать высадку огнем с помощью пулеметов. Целью операции может быть захваченный противником берег или удерживаемый пиратами корабль.

Катера могут работать в одиночку, но в идеале должны идти в бой в паре. В этом случае, как было показано в передаче, схема может быть следующей. Более тяжелый и лучше бронированный БК-16 подходит к береговой линии первым и вызывает огонь на себя. В этот момент более скоростной БК-10 выскакивает из-за его "спины" и доставляет на сушу первую группу десанта. Та, заняв позицию, обеспечивает под прикрытием высадку коллег со второго катера.

Демонстрация скоростных характеристик и маневренности катеров состоялась на Рыбинском водохранилище. Так, особенностью БК-10 является его поразительная устойчивость - при самых крутых виражах на скорости в 25-30 узлов катер чувствовал себя уверенно. Как говорят конструкторы, он не опрокинется даже в самых экстремальных условиях.

Также была продемонстрирована работа катеров в режиме светомаскировки, когда они идут с выключенным освещением, что позволяет подобраться к противнику максимально неожиданно. В этом случае рубка управления закрывается шторами, а навигация ведется с помощью приборов инфракрасного видения.

Алексей Иванов