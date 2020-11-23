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Российская газета

Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео

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В свежем выпуске программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" были продемонстрированы возможности боевых катеров производства концерна "Калашников" - БК-10 и БК-16. Цифры в данном случае обозначают длину судна в метрах.

Эти катера выпускаются в России несколько лет в основном для ВМФ, но также с недавних пор поставляются Росгвардии и пользуются успехом у зарубежных покупателей. Задача обоих - быстро доставить десант (10 и 19 бойцов соответственно) и поддержать высадку огнем с помощью пулеметов. Целью операции может быть захваченный противником берег или удерживаемый пиратами корабль.

Катера могут работать в одиночку, но в идеале должны идти в бой в паре. В этом случае, как было показано в передаче, схема может быть следующей. Более тяжелый и лучше бронированный БК-16 подходит к береговой линии первым и вызывает огонь на себя. В этот момент более скоростной БК-10 выскакивает из-за его "спины" и доставляет на сушу первую группу десанта. Та, заняв позицию, обеспечивает под прикрытием высадку коллег со второго катера.

Демонстрация скоростных характеристик и маневренности катеров состоялась на Рыбинском водохранилище. Так, особенностью БК-10 является его поразительная устойчивость - при самых крутых виражах на скорости в 25-30 узлов катер чувствовал себя уверенно. Как говорят конструкторы, он не опрокинется даже в самых экстремальных условиях.

Также была продемонстрирована работа катеров в режиме светомаскировки, когда они идут с выключенным освещением, что позволяет подобраться к противнику максимально неожиданно. В этом случае рубка управления закрывается шторами, а навигация ведется с помощью приборов инфракрасного видения.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
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2 комментария
№1
23.11.2020 00:22
Цитата, q
Эти катера выпускаются в России несколько лет в основном для ВМФ, но также с недавних пор поставляются Росгвардии и пользуются успехом у зарубежных покупателей.

А фамилия у этого покупателя ... пардон, покупателей, есть?
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№2
23.11.2020 07:16
Смотрел в прямом эфире. Унылая передача. Все можно было ужать минут до 10 - 15.
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