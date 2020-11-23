Украинские военные "пересадили" реактивный "Ураган" на иномарку

Для новой модернизации советских реактивных систем 9К57 "Ураган" на Украине решили закупать чехословацкие шасси автомобилей Tatra Т815-7Т3RC1.
Ранее для этих целей собирались использовать вездеход КрАЗ-6322 (6х6). Однако, как информирует портал Defence Express, предприятие, выпускавшее такую технику, сейчас находится в состоянии банкротства, и его имущество выставлено на продажу.
Особо подчеркивается, что четырехосная иностранная платформа соответствует всем требованиям стран-членов НАТО. У нее более комфортная кабина, которую планируют в целях обеспечения безопасности экипажа сделать полностью бронированной.
Также утверждается, что Шепетовский ремонтный завод самостоятельно изготовил пакет направляющих и систему наведения.
Российские эксперты уверены, что речь идет всего лишь о капитальном ремонте старых советских изделий, которые просто "пересаживают" с ЗИЛ-135ЛМ на иномарки. Что же касается электронных компонентов, то они приобретены за рубежом.
Большие сомнения и в скором создании новых 220-мм реактивных снарядов, которые могут поражать цели на дистанции в 65 километров. Об организации их производства говорят не первый год, но каких-то особых достижений в этом направлении пока не видно.
Что касается отказа от грузовиков автозавода из Кременчуга, то такое решение сорвет выпуск другой РСЗО - "Верба", а также сделает невозможным разработку самоходной артиллерийской установки "Богдана". Впрочем, вместо последней уже закупают САУ Dana-M2, аналогично выполненную на шасси Tatra T 815.
Украина, похоже, отказывается от КрАЗ в пользу Tatra. Фото: https://t.co/CZhQ3sywOj pic.twitter.com/UDWJ1GVsTE— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 22, 2020
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев