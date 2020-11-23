Советский средний танк Т-55 станет памятником в Индии

Советские средние Т-55 прослужили в вооруженных силах Индии почти полвека. В настоящее время их полностью вывели из войск, и вторую жизнь они обретают в виде памятников. На днях одна из таких боевых машин была установлена на пьедестал в городе Алибаг.
"सर्व अलिबागकरांसाठी अभिमानास्पद क्षण !!
१९६५ च्या भारत-पाक युद्धात सेवा बजावलेल्या *T -55* Tank आज अलिबाग मध्ये दाखल झाले आहे 😎"#जयश्रीराम #जयहिंद #जयहिंदकीसेना #Alibag pic.twitter.com/PBqpipVsBb— Kunalkale (@Kunal_M_kale) November 20, 2020
Закупленные в Советском Союзе "пятьдесят пятые" стали поступать в индийскую армию в середине 60-х годов. Практически в это же время из Польши и Чехословакии начались поставки Т-54.
Такой техникой стали комплектовать части соединений сухопутных войск, до этого эксплуатировавшие устаревшие танки американского производства типа Sherman.
Т-54/55 активно применялись в войне 1971 года, где им пришлось противостоять внешне очень похожими пакистанским Тип 59 китайского производства.
Чтобы в ходе сражений из-за ошибок наводчиков не оказаться под "дружественным огнем", на стволы орудий индийских машин были установлены ложные эжекторы. Опыт войны показал, что это решение -верное.
Судя по обнародованным фотографиям, в качества памятника выбран танк, проходивший модернизацию. Его старую 100-мм пушку Д-10Т2С заменили на английскую 105-мм L7A1 с более высокими характеристиками бронепробиваемости.
После вывода из войск часть бронированных ветеранов планировалось переделать в тяжелые бронетранспортеры.
В настоящее время продолжается эксплуатация мостоукладчиков на базе Т-55. Эти инженерные средства были замечены на железнодорожных эшелонах в феврале 2019 года во время очередного обострения на границе с Пакистаном.
Алексей Моисеев