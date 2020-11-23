Краткая история истребительной авиации США

История американской истребительной авиации насчитывает более ста лет. Сегодня истребители ВВС США на голову выше конкурентов в плане технологий, но на заре своего существования американская авиация закупала самолёты у союзников.

Портал businessinsider.com собрал снимки самых знаковых истребителей ВВС США, на которых летали американские пилоты в течение последнего столетия.

В годы Первой мировой войны США закупали истребители. Самым известным был SPAD XIII — французский биплан, вооружённый двумя пулемётами Vickers. Он мог нести четыре 25-фунтовых бомбы и имел максимальную скорость около 200 км/ч Источник изображения: warspot.ru

P-38 Lightning, представленный в 1941 году, тогда был одним из самых быстрых в мире, развивая скорость свыше 600 км/ч. Кроме того, он широко использовался для разведки Источник изображения: warspot.ru

P-51 Mustang — самый известный американский истребитель Второй мировой войны. Представленный в 1942 году, он нёс шесть пулемётов M2 Browning, а также различные бомбы и ракеты. Считается, что P-51 сбили 4950 самолётов противника Источник изображения: warspot.ru

F-86 Sabre не был первым реактивным истребителем ВВС, но ни один из его предшественников не смог справиться с МиГ-15 советского производства, когда в 1950 году началась корейская война. Вооружённый шестью пулемётами 50-го калибра и 16 ракетами, Sabre развивал максимальную скорость 1000 км/ч Источник изображения: warspot.ru

В 1960 году ВМС США приняли на вооружение новый реактивный самолёт F-4 Phantom II. В отличие от своих предшественников, Phantom разрабатывался как истребитель-бомбардировщик, что позволяло использовать одну модель для выполнения нескольких задач. На его счету 78% всех сбитых МиГов во время войны во Вьетнаме. При этом лишь 33 из 445 «Фантомов», потерянных ВВС во время войны, были сбиты в воздушных боях Источник изображения: warspot.ru

F-15 Eagle был принят на вооружение в 1976 году. Первоначально F-15 разработатывался для несения восьми ракет класса «воздух-воздух», но более поздние модели могли нести до двух десятков ракет или порядка 10 т ракетно-бомбового вооружения Источник изображения: warspot.ru

F-16 Fighting Falcon, разработанный как лёгкий истребитель и принятый на вооружение в 1978 году, имеет 20-мм пушку и может нести восемь ракет и до 3,6 т бомб. F-16 — основа современного истребительного парка ВВС США и один из самых популярных истребителей в мире Источник изображения: warspot.ru

F-22 Raptor — первый в мире стелс-истребитель. Принят на вооружение в 2005 году и уникален своей малозаметностью для радаров противника Источник изображения: warspot.ru